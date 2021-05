16 neue Corona-Fälle und ein Verstorbener: Inzidenz im Kreis Neuwied liegt jetzt bei 151

Die Zahl der neuen Corona-Ansteckungsfälle im Kreis Neuwied ist mit 16 zwar weiter gesunken, dafür liegt der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz nun leicht höher als am Montag. Wie die Kreisverwaltung weiter mitteilt, sind am Dienstag nur drei Fälle in der Stadt Neuwied bekannt geworden, die Verbandsgemeinden Rengsdorf-Waldbreitbach, Puderbach und Unkel hatten gar keine Fälle. Leider gibt es im Zusammenhang mit Corona einen weiteren Todesfall zu vermelden: Gestorben ist laut Kreisverwaltung ein 73-jähriger Mann aus der Neuwieder Innenstadt.