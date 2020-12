15 neue Fälle: Neuwieder Inzidenz liegt nun bei 163,6 – Aktuell Höchstwert in der Region

Der Kreis Neuwied hat derzeit den mit Abstand höchsten Inzidenzwert in der Region: 163,6 melde das Landesuntersuchungsamt am Montag.

Mit einer neuen, strengen Maßnahme reagieren die Behörden in Neuwied auf die ununterbrochen hohen Corona-Zahlen: Ab sofort gilt in der Fußgängerzone eine allgemeine Maskenpflicht. Unterdessen wurden zum Wochenbeginn 15 neue Ansteckungen registriert, die Summe aller Positivfälle stieg damit auf 2264 an. Aktuell sind 385 infizierte Personen in Quarantäne. Am Montag wurden 200 Personen in der Fieberambulanz getestet, teilt die Kreisverwaltung mit.

Der Inzidenzwert liegt laut Landesuntersuchungsamt (LUA) im Kreis Neuwied nun bei 163,6 und damit am höchsten in der Region: In der Stadt Koblenz liegt er bei 132,4, im Kreis Ahrweiler bei 105,3, im Kreis Altenkirchen bei 101,7, im Kreis Mayen-Koblenz bei 84,4 und im Westerwaldkreis bei 65,9. Der Rhein-Sieg-Kreis in NRW meldet eine Inzidenz von 89,7.