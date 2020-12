141,1 nach 44 neuen Fällen: Neuwieder Inzidenz bleibt hoch

Archivierter Artikel vom 12.11.2020, 15:29 Uhr

Nachdem bis zum Donnerstag 44 neue Positivfälle beim Gesundheitsamt registriert wurden, hat das Landesuntersuchungsamt (LUA) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 141,1 errechnet – wie auch in den vergangenen beiden Tagen. Die Summe aller Fälle im Landkreis ist laut Krisenstab der Kreisverwaltung auf 1380 gestiegen, aktuell sind 516 infizierte Personen in Quarantäne.

Die meisten neuen Fälle wurden auch am Donnerstag aus der Stadt Neuwied gemeldet (20). Hinzu kamen acht in der VG Asbach, sechs in der VG Linz, jeweils drei in den VGs Dierdorf und Rengsdorf-Waldbreitbach, zwei in der VG Bad Hönningen und jeweils einer in den VGs Puderbach und Unkel.

Auch in den Nachbarkreisen bleiben die Werte einigermaßen konstant. Für die Stadt Koblenz hat das LUA eine Inzidenz von 171 errechnet, für den Kreis Ahrweiler von 167,6, für den Kreis Mayen-Koblenz von 139,9, für den Westerwaldkreis von 111,9 und für den Kreis Altenkirchen von 62,9.