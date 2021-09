13 Neuinfektionen registriert – Neuwieder Inzidenz sinkt auf 69,3

Zwar sind die weiten Leitindikatoren Hospitalisierung (2,5) und Intensivbettenauslastung (4,03 Prozent) leicht angestiegen, dennoch verbleibt der Kreis in der niedrigsten Warnstufe 1.

Für die weiteren Landkreise im Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald, in dem die übrigen Leitindikatoren identisch sind, meldet das Landesuntersuchungsamt (LUA) folgende Inzidenzwerte: für Ahrweiler 82,8, für Altenkirchen 55,8, für Cochem-Zell 32,5, für die Stadt Koblenz 30, für den Kreis MYK 33,5, für Rhein-Hunsrück 78,3, für Rhein-Lahn 39,2 und für den Westerwaldkreis 50,3. Der Rhein-Sieg-Kreis in NRW gibt seine Sieben-Tage-Inzidenz mit 47,1 an (laut RKI).

Im Kreis Neuwied sind weiterhin vor allem Jüngere betroffen, wie ein Blick auf die LUA-Inzidenzwerte nach Altersgruppen zeigt. Demnach liegt der Wert bei den unter 20-Jährigen bei 165,4, bei den 20- bis 59-Jährigen bei 62,6 und bei den über 60-Jährigen bei 19,8.