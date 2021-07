110 Plätze werden fehlen: Asbach soll eine neue Kita bekommen

Was tun, wenn Dutzende Kitaplätze in der Gemeinde fehlen und sich die Situation in Zukunft noch verschärfen wird? „So schnell wie möglich neu bauen“, lautet eine mögliche Lösung. Der Asbacher Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Entscheidung getroffen, eine viergruppige Kita in Massivbauweise im Eilverfahren zu realisieren. Am Ende dauerte es knapp zwei Stunden, bis der Gemeinderat mehrheitlich den Neubauplänen in Massivbauweise des Ortschefs zustimmte – bei einer Gegenstimme und drei Enthaltungen.