11 neue Fälle am Sonntag: Inzidenz im Kreis Neuwied steigt

Das Landesuntersuchungsamt (LUA) gibt am Sonntag elf Neuinfektionen an. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut den Angaben des LUA nun bei 158,9. Die Hospitalisierungsinzidenz im Land wird mit 2,59 angegeben. In der Region liegen die Inzidenzen bei 100,1 im Kreis MYK, 82,9 in Altenkirchen, 124,2 im Kreis Ahrweiler, 117,3 im Westerwaldkreis und 139,3 in der Stadt Koblenz. Allerdings sind vielerorts über die Feiertage keine Meldungen abgegeben worden.