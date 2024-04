102 Abiturienten nehmen Reifezeugnisse stolz entgegen: Viele Ehrungen am Martin-Butzer-Gymnasium in Dierdorf

Haben sich für ihren besonderen Tag in Schale geworfen: die Abiturienten 2024 am Martin-Butzer-Gymnasium.

102 Abiturienten des Martin-Butzer-Gymnasiums (MBG) in Dierdorf haben ihre Reifezeugnisse erhalten. Im Rahmen eines Gottesdienstes wurden die Abiturzeugnisse an die Abiturienten ausgegeben, teilt die Schule in einem Schreiben mit.

Unter Federführung von Julia Hoffmann hatten die Abiturienten zusammen mit Pfarrer Malte Taurat den Gottesdienst vorbereitet. Für die musikalische Umrahmung sorgten Klaus Winkler an der Orgel und der Abichor. Nachdem Oberstufenkoordinator Wolff-Achim Hassel, Schulleiter Jürgen Blecker und Jahrgangssprecherin Samantha Brockhaus ihre Ansprachen an die Absolventen und ihre Familien gerichtet hatten, wurden anschließend die Abiturzeugnisse ausgehändigt. Der anschließende Abiball fand im Haus Hergispach in Herschbach mit einem ansprechenden Programm statt, sodass der Jahrgang das bestandene Abitur gebührend feiern konnte.

Notenschnitt von 1,0

Den Buchpreis der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Stefanie Hubig erhielt Sophia Kober für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz für die Schulgemeinschaft. Als Jahrgangsbeste mit einem Notenschnitt von 1,0 haben das Abitur am MBG abgeschlossen: Sophia Kober, Abiturpreis der Deutschen Philosophischen Gesellschaft und Abiturpreis für das beste Deutsch-Abi vom Verein für Deutsche Sprache; Victoria Schwickert: Abiturpreis Rheinland-Pfalz des Verbandes Biologie, Biowissenschaften und Biomedizin; Dorothea Janzen: Geschichtspreis des Philologenverbandes Rheinland-Pfalz; Julia Hoffmann: Abiturpreis der Gesellschaft Deutscher Chemiker.

Einen Notenschnitt kleiner gleich 1,5 haben erreicht: Aurora Tamang: 1,2, Buch: Abiturpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft; Jolina Händler: 1,3; Niclas Bröcker: 1,3; Samantha Brockhaus: 1,4; Lucas Schmidt: 1,4; Urkunde: Abiturpreis der Gesellschaft Deutscher Chemiker; Brandon Klein: 1,5, Urkunde: Abiturpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft; Jakob Korell: 1,5, Urkunde: Abiturpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft; Jule Schönefeld: 1,5.

Weitere Ehrungen

Diese insgesamt zwölf Abiturientinnen und Abiturienten erhielten als Jahrgangsbeste einen Buchpreis des Martin-Butzer-Gymnasiums für ihre besonderen Leistungen. Weitere Ehrungen für hervorragende Leistungen in den jeweiligen Fächern: Pascal Gries: 1,7: Buch: Abiturpreis der Gesellschaft Deutscher Chemiker, Abiturpreis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung; Jonathan Alof: 1,7: Abiturpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft; Tim Beutling: 1,9, Abiturpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft; Isabelle Dickopf: vom BDK, dem Dachverband für Kunstpädagogik, eine Ehrung und Auszeichnung für ihr engagiertes Auftreten und ihre herausragenden Leistungen im Fach Kunst.