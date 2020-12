Bad Hönningen

Das große Festjahr ist vorbei, was passiert jetzt mit dem Verein 1000 Jahre Bad Hönningen und vor allem mit seinem Geld? Eine Idee, den Verein weiterzuführen und ehrenamtlich Kulturveranstaltungen zu organisieren, ist geplatzt, was den Festausschuss immer noch wurmt. Ihr Geld wollen sie jetzt zugunsten der Bad Hönninger Bürger verteilen – was auch schwieriger ist als zunächst gedacht.