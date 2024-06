Plus Waldbreitbach 100 Jahre KG Brave Jonge: Wie Waldbreitbacher Narren versuchen, dem Karneval neues Leben einzuhauchen Von Daniel Dresen i Die KG-Familie mit dem Prinzenpaar der Session 2023/24 um Prinz Faxe und Prinzessin Anja. Foto: Willi Schmitz Die KG Brave Jonge in Waldbreitbach feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Juliane Rams (26) ist seit dem Jahr 2022 die Erste Vorsitzende der KG und damit die erste Frau auf diesem Posten. Im RZ-Interview verrät Rams, mit welchen Herausforderungen die KG im Jubiläumsjahr zu kämpfen hat. Lesezeit: 7 Minuten

Frau Rams, welche Bedeutung hat der Karneval und die KG 100 Jahre nach ihrer Gründung in Waldbreitbach? Juliane Rams: Neben dem Weihnachtsdorf ist der Karneval das zentrale Ereignis in den Wintermonaten in Waldbreitbach. In der 100-jährigen Geschichte der KG gab es immer Aufs und Abs. Trotz Wirtschaftskrisen und dem Zweiten Weltkrieg ...