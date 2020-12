Neuwied

Als vor 100 Jahren der „Neuwieder Kanu-Club“ in der Deichstadt das Licht der Welt erblickte, stand die Handarbeit bei der Beschaffung des Sportmaterials weitgehend im Vordergrund. Wenn die Mitglieder zu Wanderfahrten auf in- und ausländischen Flüssen aufbrachen oder an Regatten teilnahmen, geschah das, für die heutige Zeit kaum vorstellbar, in selbst gebauten Booten.