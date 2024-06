Plus Kaisersesch Zwölf Bürgermeister der VG Kaisersesch wiedergewählt: In Landkern und Dünfus unterliegen Amtsinhaber Von Dieter Junker i In zwölf Gemeinden der VG Kaisersesch wurden Bürgermeister wiedergewählt, sechs Gemeinden erhalten neue Bürgermeister. Foto: Annika Wilhelm Zwölf Ortsbürgermeister der Verbandsgemeinde Kaisersesch können sich über ihre Wiederwahl freuen und bleiben weitere fünf Jahre im Amt. In Landkern und Dünfus mussten sich die Amtsinhaber dagegen ihren Gegenkandidaten geschlagen geben. Lesezeit: 1 Minute

In Landkern wurde der frühere VG-Bürgermeister Ewald Mattes gewählt, er setzte sich gegen Thomas Heucher durch. Vor fünf Jahren hatte Heucher noch die Nase vorn gehabt gegen Mattes. Und in Dünfus unterlag Ortsbürgermeister Marcus Cortnum gegen seinen Gegenkandidaten Dirk Becker. Mattes' Kandidatur in dem rund 1000 Eiwohner zählenden Eifeldorf Landkern war ...