Archivierter Artikel vom 28.05.2020, 17:50 Uhr

Zwischen Winningen und Bremm fliegt er noch

Auf der Roten Liste der stark gefährdeten Spezies befindet sich der Apollofalter (Parnassius apollo) bereits seit Längerem. Er ist in Europa stark bedroht und streng geschützter Schmetterling aus der Familie der Ritterfalter. Die Falter erreichen eine Flügelspannweite von 60 bis 88 Millimetern. Seine Verbreitung reicht von der Iberischen Halbinsel und Sizilien über alle europäischen Bergregionen bis nach Skandinavien. An der Mosel sind Hotspots die Weinbergslage zwischen Winningen und Kobern-Gondorf, der Bereich Ausoniusstein bei Löf und Kattenes, das Dortebachtal bei Klotten, der Apolloweg, Pinnerkreuz in Cochem und die Weinbergswege am Bremm/Ellerer Calmont.