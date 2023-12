Weihnachten feiert man in der Ukraine eigentlich erst im Januar. Als Familie Koriuk vor zwei Jahren in Cochem-Zell ankam, war für sie jedoch klar, dass sie sich an Deutschland anpassen. Wenn man allerdings daran gewöhnt ist, das Familienfest im Januar zu feiern, fällt es nicht leicht, das plötzlich sein zu lassen. Deshalb wird bei Koriuks im Dezember und im Januar, also eben zweimal gefeiert.