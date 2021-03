Zwischen Alf und Kaimt: Zeller Stadtrat bringt Baugebiet auf den Weg

Ihrem Mangel an Baugrundstücken für Wohnhäuser will die Moselstadt Zell möglichst bald ein Ende setzen. Deshalb hat der Stadtrat während der jüngsten öffentlichen Sitzung in der Schwarze-Katz-Halle einstimmig beschlossen, einen Bebauungsplan für ein Neubaugebiet Kaimt-Nord III aufzustellen. Losgehen soll's mit einem ersten Bauabschnitt von Kaimt aus in Richtung Alf, der eine Fläche von circa vier Hektar umfasst. Stadtbürgermeister Hans-Peter Döpgen (FWG) wies darauf hin, dass sich die Stadt das ganze Vorhaben auch einiges kosten lasse. Fast 2 Millionen Euro würden allein für den Grunderwerb fällig. Prinzipiell war die Freude im Rat über die Entscheidung groß, doch es gab auch mahnende Worte.