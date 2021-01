Zweifel an Notwendigkeit der Landerschließung Nach Zahlen des Statistischen Landesamts wohnten Ende 2019 (Stichtag: 31. Dezember) 810 Menschen in Pünderich. Mehr als 900 Einwohner hatte Pünderich danach zuletzt Ende 2007.

Seither sinkt die Einwohnerzahl tendenziell. Vor diesem Hintergrund merkt Winfried Schneiders, Kritiker der Pläne für das Neubaugebiet „Am Kindergarten“, an, es wanderten doch immer mehr junge Leute ab, „weil sie in unserer Heimat keine geeigneten Arbeitsplätze finden“. Oder keine Bauplätze? Pünderichs Ortsbürgermeister Rainer Nilles jedenfalls betont: „Mich erreichen immer wieder Anfragen nach Häusern und Grundstücken, aber der Markt ist wie leer gefegt, was Immobilien angeht.“ Und der Erste Beigeordnete Christian Simon ergänzt: „Wir sind als Gemeinde verpflichtet, das zu regeln, wenn wir sehen, dass junge Menschen hier bleiben wollen.“ Das stärke beispielsweise auch den Kindergarten oder die Grundschule. dad