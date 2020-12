Zweifel an erneutem Lockdown: Warum schon wieder die Gastronomen?

Cochem-Zell

War denn jetzt alles umsonst? Warum haben wir uns diese Mühe gegeben? Warum hat das Personal im Sommer bei 40 Grad acht Stunden lang am Tag mit Maske gearbeitet? Diese Fragen stellt sich Christina Berg ununterbrochen. Seit klar ist, dass es bei dem zweiten Lockdown, der am Montag, 2. November, beginnen und bis Ende des Monats dauern soll, wieder die Gastronomie hart treffen wird. Schon wieder. Die Chefin des Weinhauses Berg in Bremm hat es kommen sehen, eine Ahnung gehabt. „Am Dienstag war es ja schon relativ klar, und am Mittwoch dann kam die Nachricht. Ich bin echt sauer, wütend und frustriert“, sagt die 36-jährige Bremmerin, die den elterlichen Betrieb vor einigen Jahren übernommen hat. An die Politik, sagt sie im RZ-Gespräch, kann sie zurzeit so recht nicht mehr glauben. Woran das liegt, wird sie später im Gespräch mit der RZ erklären. Und sie spricht damit sicherlich dem Gros der Gastronomen, Hoteliers und Gastwirte aus der Seele.