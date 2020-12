Cochem

Gleich bei zwei Pkw-Fahrern wurde bei Verkehrskontrollen der Polizei in Cochem am frühen Sonntagmorgen festgestellt, dass sie ihr Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel führten. Das teilt die Polizei Cochem mit. Gegen 0.10 Uhr fiel einer Streife ein Pkw auf, der in Schlangenlinien auf der Moselpromenade in Richtung Sehl geführt wurde. Bei der Verkehrskontrolle des 26-jährigen Fahrers wurde deutlicher Alkoholgeruch im Fahrzeuginnenraum festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, dass der Mann alkoholisiert war. Daher wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, die im Krankenhaus entnommen wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.