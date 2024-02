Seit zwei Jahren herrscht in der Ukraine ein Krieg, vor dem etliche Menschen geflohen sind. Rund 1000 Geflüchtete haben im Landkreis Cochem-Zell eine neue Heimat gefunden. Um ihre Landsleute von hier aus zu unterstützen, hat sich in Cochem ein Verein gegründet, der Spenden und Hilfsgüter sammelt. Doch nicht nur das. Die RZ hat nachgefragt, wie sich die Arbeit der Ehrenamtler in den vergangen zwei Jahren verändert hat.