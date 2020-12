Archivierter Artikel vom 22.10.2020, 17:39 Uhr

Cochem-Zell

Zwei Corona-Fälle in der Kreisverwaltung Cochem-Zell

Leider wurden auch bei der Kreisverwaltung Cochem-Zell zwei Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet, wie es in einer Mitteilung aus dem Kreishaus heißt. Die Kreisverwaltung reagierte unmittelbar und schickte alle Kontaktpersonen in Quarantäne. Um einem weiteren Infektionsgeschehen vorzubeugen, arbeiten alle Mitarbeiter nun nur noch in Einzelbüros.