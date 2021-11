Zweckverband: Alflen besteht auf ein Vetorecht

Der Gemeinderat Alflen hat in seiner jüngsten Sitzung einer Verbandsordnung zur Gründung des Zweckverbands „Innovationspark Cochem-Zell – Standort Alflen“ zugestimmt. Damit soll die Grundlage für ein interkommunales Gewerbegebiet auf einer Fläche an der Bundesstraße 259 geschaffen werden. An einem entsprechenden Zweckverband sollen sich der Kreis sowie die Verbandsgemeinden beteiligten. Anfang November hatte die Gemeinde die entsprechenden Pläne bei einer Informationsveranstaltung vorgestellt (die RZ berichtete). Allerdings gab es noch einige Veränderungen im geplanten Vertragswerk.