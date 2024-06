Zuversicht trotz Insolvenz? Wie es im Kloster Ebernach weitergeht

Das Zentralgelände des Kloster Ebernach in Cochem-Sehl hat eine beachtliche Größe angenommen. Hier sowie in dezentralen Wohngruppen in umliegenden Ortschaften werden derzeit 262 Menschen mit geistiger Behinderung betreut und versorgt. Das soll trotz Insolvenz so bleiben. Foto: Kevin Rühle