Zur Sitzung anmelden und Fragen schriftlich einreichen

Bei der Sitzung des Kreistages des Landkreises Cochem-Zell am Montag, 19. April, 9.30 Uhr, in der Zeller Schwarze-Katz-Halle, Schlossstraße 14, haben Bürger während Einwohnerfragestunde die Möglichkeit, Fragen aus dem Bereich der Verwaltung zu stellen sowie Vorschläge und Anregungen zu unterbreiten. Wer von diesem Recht Gebrauch machen möchte, wird gebeten, die Fragen bis Freitag, 16. April, der Kreisverwaltung Cochem-Zell, Büro Landrat, Endertplatz 2 in Cochem, E-Mail pressestelle@cochem-zell.de, schriftlich zuzuleiten. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage werden ZuhörerInnen nur nach Anmeldung zur Sitzung zugelassen. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an pressestelle@cochem-zell oder telefonisch unter 02671/612 32.