Archivierter Artikel vom 19.08.2020, 22:30 Uhr

Zur Person

Der Conder Heinz Bremm ist seit Jahren als Psychologe tätig, er war in Frankfurt an der Uniklinik beschäftigt, später in der Eifelklinik Manderscheid. Seit 1983 Mitglied der Grünen. Ab 1989 gehörte der 66-Jährige dem Cochemer Stadtrat an, ab 1991 als Grünen-Fraktionsvorsitzender.