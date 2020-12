Zum Nachdenken anregender Tanz in Ellenz: Kreativität trotz(t) Corona

Ellenz

Ein luftiger Innenhof eines Moselweinguts – eine Wohltat nach der Gluthitze der vergangenen Woche. An Tanz denkt man da eher nicht, höchstens an den der eigenen Schweißtropfen. Im gebotenen Abstand stehen Tische, an ihnen erwarten Freunde des Hauses sowie Kunstfreunde und -schaffende aus der Region die angekündigte Tanzperformance. In der Hofmitte verraten die Kulissen, in welchem Setting man sich bewegen wird: ein schlichtes Bett, ein Tisch mit Stuhl, eine Toilettenschüssel, Kleidung an improvisierter Garderobe. Alles allzu vertraute Begleiter durch Zeiten, in denen die eigene Wohnung allenfalls zum Einkaufen verlassen werden konnte. Oder zum Arbeiten – wenn es denn möglich war. Denn gerade der Künstler lebt von der direkten Interaktion mit seinen Mitmenschen. Programme entwickeln, proben und aufführen geht kaum ganz alleine. Fehlen diese Möglichkeiten, ist die Existenz einer ganzen Kultursparte sehr schnell bedroht. Heiß diskutierte Hilfen der Regierung scheinen dem tatsächlichen Bedarf nicht gerecht zu werden, während andernorts nicht schnell und aufwendig genug wieder mit dem Profifußball begonnen werden kann … Was macht das mit dem Künstler?