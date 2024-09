Zum Erntedank im Moselkrampen: Firmlinge sammeln Lebensmittel für die Tafel

Der Herbst ist da und mit ihm auch die Zeit des Erntedanks. Eine gute Gelegenheit, auch an jene zu denken, die kaum genug Geld haben, um sich hochwertige Lebensmittel zu leisten. Also initiierten Firmlinge im Moselkrampen eine Spendenaktion.

In Beilstein übergeben Firmlinge Lebensmittelspenden an Verantwortliche der Cochemer Tafel.

In Beilstein übergeben Firmlinge Lebensmittelspenden an Verantwortliche der Cochemer Tafel. Foto: Thomas Esser

Anzeige

Im Rahmen eines Sonntagsgottesdienstes, der den Erntedank zum Thema hatte, konnte Pfarrer Jijo Antony in der Klosterkirche unter den Besuchern auch die Firmlinge aus der Pfarrei Moselkrampen begrüßen. In deren Ortschaften hatten die fleißigen Jugendlichen vor dem aktuellen Erntedankfest von den Anwohnern eine beachtliche Menge an Lebensmitteln gesammelt.

Spenden gehen an Tafel in Cochem

Im Anschluss an die Eucharistiefeier übergaben sie die Spenden an die Verantwortlichen der Cochemer Tafel zur Unterstützung Bedürftiger. Pfarrer Antony und die Kirchengemeinde bedankten sich bei der im Vorfeld rührigen Jugend für ihr vorbildliches Engagement zum Wohle ihrer Mitmenschen.