Zum 200. Geburtstag von Anton Bruckner: St. Florianer Sängerknaben singen in Cochem

i In der Kirche St. Martin treten die St. Florianer Sängerknaben am 6. September auf. Foto: Kevin Rühle (Archiv)

Zum 200. Geburtstag von Anton Bruckner in diesem Jahr singen die St. Florianer Sängerknaben zu Ehren des Komponisten am Freitag, 6. September, in der Kirche St. Martin in Cochem ein Ständchen. Die St. Florianer Sängerknaben können auf eine fast 1000-jährige Geschichte zurückblicken. Aus ihren Reihen sind zahlreiche hervorragende Musiker hervorgegangen, und der berühmteste unter ihnen ist eben besagter Anton Bruckner.