Treis-Karden

Zug erfasst Mann in Karden und verletzt ihn schwer – Ermittlungen laufen

An den Bahngleisen im Treis-Kardener Ortsteil Karden ist ein 50 Jahre alter Mann aus der Region am Donnerstagabend um kurz nach 18 Uhr von einem Zug erfasst und schwerstens verletzt worden. Wie die Bundespolizei Koblenz auf RZ-Anfrage mitteilte, bewegte sich der Mann in der Nähe der Gleise. Der Lokführer einer in Richtung Koblenz fahrenden Regionalbahn bemerkte den Mann auch und bremste den Zug ab.