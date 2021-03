Zu hohe Anforderungen: Cochem-Zeller Landwirte fürchten Berliner Insektenschutzpaket

Der Schutz von Insekten ist in aller Munde. Eine Forschungsstudie hat aufhorchen lassen, der zufolge an der Mosel selbst Naturschutzgebiete mit Insektengiften überzogen sind. Jetzt weist der Bauern- und Winzerverband daraufhin, dass sich Insektenschutz und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nicht ausschließen. Insbesondere für mittelgroße landwirtschaftliche Betriebe sei jedoch das, was derzeit in Berlin als Insektenschutzpaket geschnürt wird, existenzbedrohend. Darin soll weitgehend ein Verbot von chemischen Mitteln auf bestimmten Grünflächen in Gesetzesform gegossen werden. „Wir haben in den vergangenen 50 Jahren 70 Prozent aller Betriebe verloren. Wenn diese Verschärfung kommt, macht man uns den Garaus“, sagt Bauernpräsident Michael Horper in Monreal verärgert.