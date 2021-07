Mehrere Sachbeschädigungen an und in der Treiser Zilleskapelle sowie versuchte Brandstiftung haben in der Nacht zum vergangenen Sonntag die Polizei und die Freiwillige Feuerwehr Treis-Karden auf den Plan gerufen. Letztere verhinderte, dass das an einem Treiser Moselhang gelegene, weithin sichtbare Wahrzeichen der Doppelgemeinde noch schlimmer beschädigt wurde. Das Geschehen löst Bestürzung aus, die Polizei bittet um Hinweise.