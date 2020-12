Zells Fußgängerbrücke bröckelt: Sanierung nötig

Zell

Die Fußgängerbrücke über die Mosel bei Zell ist eine wichtige, von vielen Menschen genutzte Verbindung zwischen dem Stadtteil Kaimt und der Altstadt. Allerdings sind an dem Bauwerk aus dem Jahr 1961 umfangreiche Sanierungsarbeiten „sowohl an den Fundamenten als auch an dem eigentlichen Brückenkörper erforderlich“, teilt die Verbandsgemeinde (VG) Zell auf RZ-Anfrage mit. Dies ist einem Prüfbericht des Büros SBS-Ingenieure aus Saarlouis zu entnehmen. In seiner Rede zum Haushalt 2020 sagte Zells Stadtbürgermeister Hans-Peter Döpgen dazu: „Das Gutachten vom Dezember 2019 zeigt viele Mängel auf, die zwar nicht direkt bestandsbedrohend seien, jedoch, wenn sie nicht behoben werden, dazu werden können.“ Die Stadt rechnet damit, dass für die Sanierung in den nächsten Jahren Gesamtkosten von mehr als 1 Millionen Euro entstehen. Ob sie diese allein wird schultern müssen und wann welche Sanierungsschritte erfolgen? Die RZ hat nachgefragt.