Knapp 20 Jahre ist es her, dass das Weingut Ernst Steffens in Zell-Merl Eiswein lesen konnte. Im vergangenen Monat war es dann aber wieder so weit: Kurz vor Weihnachten erntete die Winzerin Silvia Steffens-Durm gemeinsam mit Freunden, Bekannten und Mitarbeitern, gefrorene Trauben und machte daraus Eiswein.