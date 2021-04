Zeller Weinlounge: Wer pachtet, muss öffnen

Grundsätzlich sollen Zeller Weinbaubetriebe und Vereine die städtische Weinlounge am Markplatz nutzen können. Die Weinlounge dient in erster Linie „der Präsentation und dem Verkauf von qualitativ hochwertigen Weinen der Moselregion“. Künftig muss jeder Pächter, der die Weinlounge ohne plausiblen Grund nicht öffnet, mit einer empfindlichen Strafe rechnen. Die Stadt Zell ist in diesem Fall dazu „berechtigt, für jeden Tag eine Konventionalstrafe von 300 Euro zu erheben“. So steht es in einer Neufassung der Benutzungs- und Entgeltordnung, die der Stadtrat während einer Sitzung in der Schwarze-Katz-Halle einstimmig (bei zwei Enthaltungen) verabschiedet hat. Auf diese Weise soll gewährleistet sein, dass die Weinlounge zwischen dem 1. Mai und dem 31. Oktober eines Jahres „an den gepachteten Tagen mindestens in der Kernzeit von 12 bis 18 Uhr“ geöffnet ist.