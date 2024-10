Plus Zell/Frankfurt Zeller Verlag zieht eine positive Messebilanz: „Es hat sich gelohnt in Frankfurt dabei gewesen zu sein“ Von Dieter Junker i Verleger Arne Houben und Autorin Ute Bales am Stand des Rhein-Mosel-Verlags auf der Frankfurter Buchmesse. Foto: Melanie Oster-Daum Arne Houben vom Zeller Rhein-Mosel-Verlag ist sich sicher: Frankfurt hat sich gelohnt. Er erzählt vom großen Interesse an den Veröffentlichungen und dem Knüpfen wichtiger Kontakte. Lesezeit: 2 Minuten

Der Zeller Rhein-Mosel-Verlag hat ein positives Fazit zur Frankfurter Buchmesse gezogen. „Wir sind sehr zufrieden und es hat sich gelohnt, in Frankfurt dabei gewesen zu sein“, so Verleger Arne Houben. Die einzelnen Veranstaltungen seien gut besucht worden, auch das Interesse am Stand sei erfreulich gewesen. Es habe sich gezeigt, dass die ...