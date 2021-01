Zell

Wer die Familie Stork in Zell besucht, der wird von Eindrücken überwältigt. Filigrane Schnitzereien vor der Haustür, an den Wänden und auf den Fußböden. Eichenholz ist die Basis von Peter Stork, um Motive wie Heiligenfiguren in Holz zu arbeiten. Im Jahr 1977 fing der heute 88-Jährige an, Eichenholz zu verarbeiten.