Zell

Eine gigantische Modelleisenbahn – wer hat sich die als Kind nicht an Heiligabend unter den Weihnachtsbaum im Wohnzimmer gewünscht? Der Zeller Karl Heinz Trippen bastelt auch im Rentenalter weiter beharrlich an diesem Kindheitstraum. Auf seinem Dachboden rattern die Züge durch eine Landschaft, in der Trippen detailgetreu Sehenswürdigkeiten aus dem Moselland nachgebildet hat, das Pündericher Hangviadukt oder die Zeller Marienburg. Und das ist längst nicht die einzige Besonderheit.