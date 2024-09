Plus Zell

Zeller Karnevalisten feiern 60. Geburtstag: Für das Jubiläum einen eigenen Tanz kreiert

i Viel los war auf der Bühne der Zeller Schwarze-Katz-Halle bei der Geburtstagsfeier der Kirmes- und Karnevalsgesellschaft. Foto: Dietmar Saurborn

Ihr 60-jähriges Bestehen feiert die Kirmes- und Karnevalsgesellschaft (KKG) in Zell in diesem Jahr. Dazu startete sie am vergangenen Samstag um 18 Uhr das Programm zur Veranstaltung „Karneval im Zeller Land“. Zu den Tönen der klingenden Musketiere zogen die Zeller-Land-Vereine in die Zeller Schwarze-Katz-Halle ein.