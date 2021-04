Zeller Innenstadt: Schaufenster sollen nicht mehr trostlos aussehen

Leere Schaufenster geben unter anderem an der Balduinstraße in Zell, der Einkaufsmeile im Herzen der Altstadt, ein trostloses Bild ab. Doch das soll sich möglichst rasch ändern, und zwar über eine attraktive Gestaltung von vier Schaufenstern in drei Gebäuden an dieser Straße, erläutert CDU-Ratsmitglied Daniel Schawo in der März-Sitzung des Stadtrats. In der Schwarze-Katz-Halle stellte er die Gedanken vor, die sich der Arbeitskreis Shopmanagement gemacht hat, damit zumindest schon einmal optisch wieder mehr Leben in die City kommt.