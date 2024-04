Plus Zell

Zeller CDU wählt Kandidaten für VG-Rat: Kritik an Finanzausgleich bei Versammlung geübt

i Diese Damen und Herren Sie kandidieren auf der Liste der CDU für den Verbandsgemeinderat Zell Foto: Frank Koch/CDU-Gemeindeverband Zell

In einer gut besuchten Versammlung nominierten die Mitglieder des CDU-Gemeindeverbandes Zeller Land die Kandidaten für die Wahl des Verbandsgemeinderates Zell am 9. Juni. So heißt es in einer Pressemitteilung der Christdemokraten.