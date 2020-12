Zell-Kaimt

Die Moselstadt Zell stößt einen Fußpfad im Stadtteil Kaimt ab, der sich in einem nicht mehr verkehrssicheren Zustand befindet. Einstimmig hat der Stadtrat während seiner jüngsten Sitzung in der Schwarze-Katz-Halle beschlossen, besagten Pfad zwischen der St.-Jakobus-Pfarrstraße und der Bundesstraße 53 mit sofortiger Wirkung aufzuheben. Er soll interessierten Anlieger zum Kauf angeboten werden, und zwar zu einem symbolischen Preis von 1 Euro je Anlieger. Wobei entstehende Vermessungskosten von den Käufern zu tragen sind. Doch was sind die Hintergründe der Ratsentscheidung?