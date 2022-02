Zell stellt K-Frage: Wer darf mit der Katz werben?

Als fauchende, zähnefletschende Gralshüterin des Zeller Weines, die die besten Tropfen ihrer geliebten Moselstadt mit scharfen Krallen zu verteidigen weiß, ist die Zeller Schwarze Katz weit über die Region hinaus bekannt. Die gleichnamige Weinlage dürfte sogar Weinliebhabern in aller Welt das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen. Erst seit Kurzem jedoch ist auch der Name „Schwarze Katz“, also auch ohne den berühmten Zeller Zusatz, warenzeichenrechtlich für die Stadt Zell geschützt – europaweit. Darauf wies Stadtbürgermeister Hans Peter Döpgen (FWG) sowohl in einer Ratssitzung als auch im Amtsblatt der Verbandsgemeinde hin. Und das kam so ...