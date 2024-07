Plus Zell Zell macht sich gemeinsam auf den Weg: Alle Fraktionen stellen einen Beigeordneten Von Dieter Junker i Die neuen sind die alten Beigeordneten. Der Stadtrat bestätigte einstimmig die Beigeordneten Willi Schumacher (Zweiter von links), Rosemarie Mandernach und Karlheinz Weis (rechts). Stadtbürgermeister Hans-Peter Döpgen (Zweiter von rechts) und Verbandsgemeindebürgermeister Jürgen Hoffmann (links) gratulierten zur Wahl. Foto: Dieter Junker Trotz neuer Mehrheitsverhältnisse ist der Zeller Stadtrat harmonisch und geschlossen in die neue Wahlperiode nach der Kommunalwahl gestartet. Die bisherigen drei Beigeordneten wurden dabei einstimmig in ihren Ämtern bestätigt, außerdem wurden einmütig die Ausschüsse gebildet. Lesezeit: 2 Minuten

„Gemeinsam auf dem richtigen Weg“, so hatte der wiedergewählte Stadtbürgermeister Hans-Peter Döpgen nach seiner erneuten Ernennung die Richtung für die kommenden fünf Jahre vorgeben. „Viele Projekte haben wir in den vergangenen fünf Jahren auf den Weg gebracht“, machte Döpgen dabei deutlich. Er bat darum, dass der Stadtrat auch in der ...