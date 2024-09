Plus Zell

Zell ist stolz auf Maja Treis und feiert die Moselweinmajestäten

Von Kevin Schößler

i Die Moselmajestäten mit Blumen in Zell: (von links) Paula Sophie Scherrer, Anna Zenz, Maja Treis und Anne van Dongen. Foto: Kevin Schößler

In Zell wurde es am Wochenende königlich: Die neuen Moselweinmajestäten besuchten den Moselort, in dem eine ihrer Prinzessinen lebt.