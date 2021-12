Für die sechs Grundschulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde (VG) Zell werden dezentrale Lüftungsanlagen (Raumlufttechnische Anlagen) angeschafft und dort in mindestens 29 Räume eingebaut. Keineswegs einstimmig, wohl aber mit einer deutlichen Mehrheit (20 Jastimmen, 3 Neinstimmen, 1 Enthaltung) hat sich der Zeller VG-Rat während einer Onlinesitzung am Mittwoch dafür ausgesprochen.