Zell bekommt einen Otto-Finé-Platz: Moselstadt setzt dem Architekten ein Denkmal

Die Moselstadt Zell setzt dem Architekten Otto Finé (1880 bis 1963) ein Denkmal: Der neu entstehende Festplatz gegenüber dem Finanzamt an der Schlossstraße soll künftig Otto-Finé-Platz heißen. Das hat der Stadtrat während seiner jüngsten Sitzung in der Schwarze-Katz-Halle einstimmig (bei einer Enthaltung) beschlossen. Allerdings wird direkt neben dem Platz in nicht allzu ferner Zukunft ein von ebenjenem Finé geplantes Gebäude aus dem Jahr 1912 abgerissen: das alte Dienstgebäude der Verbandsgemeinde (VG) Zell. Daran hatte es im Zeller Land seit Beginn entsprechender Überlegungen deutliche Kritik gegeben.