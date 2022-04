Zum fünften Mal lädt die Dorfakademie Hambuch zu einer neuen Aufführung des Nachttheaters „Geschichte und Geschichten aus Hambuch“ von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Mai, ein. An drei Tagen machen sich insgesamt 15 begleitete Zuschauergruppen auf den Weg in die Nacht und finden sich in den 60er-Jahren wieder.