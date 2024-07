Plus Ediger-Eller

Zehn Jahre gingen ins Land: Die gute Stube Edigers erstrahlt jetzt in neuem Glanz

i In hellem Weiß und mit neuem Interieur erstrahlt der runderneuerte Schwalbensaal im Haus Christoffel. Die Gäste registrierten dies mit Wohlwollen. Foto: Thomas Brost

Er ist einer der Sehnsuchtsorte aus längst vergangener Zeit. Im Saal Christoffel spielte man Theater, lernte im Tanzkurs die Partnerin aufzufordern – und mancher probierte es erstmals mit dem Küssen. Um im Bild zu bleiben: Joachim Lippert (65) hat den Saal wachgeküsst. Der Eigentümer arbeitete zehn Jahre lang an der zeitgemäßen Wiederherrichtung des traditionsreichen Hauses. Lippert erinnerte an legendäre Veranstaltungen – und gab in der Einweihungsfeier einen Ausblick, was jetzt kommen mag.