Archivierter Artikel vom 07.07.2020, 17:42 Uhr

Wozu dient ein Jugendparlament? Das Jugendparlament (JuPa) vertritt politische Belange von Jugendlichen einer Kommune. Es nimmt sich zum Ziel junge Menschen an Politik heranzuführen und deren politische Meinungen zu repräsentieren. Im Wesentlichen stellt es ein Sprachrohr für die Jugend eines Ortes dar und wird demokratisch gewählt.