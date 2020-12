Woher stammen unsere Mundart-Wörter? Gebürtiger Neefer veröffentlicht Wortschatzkiste

Neef/Bassenheim

Das Moselfränkische gehört zu denjenigen Mundarten, die noch gerne und häufig gesprochen werden. Viele Menschen an der Mosel, im Hunsrück und in der Eifel verwenden den Dialekt in ihren alltäglichen Gesprächen und halten ihn damit lebendig. Mundartinitiativen, Mundartdichter und -musiker tragen ebenfalls sehr wirkungsvoll zu seiner Pflege und Bewahrung bei. Ob in zwanzig Jahren aber noch viele Menschen an der Mosel wissen, was ein „Dreispäller“ war, oder ein „Zabone“, ein „Gerjel“? Viele Begriffe, die direkt mit der traditionellen Lebensweise und den traditionellen handwerklichen Tätigkeiten rund um den Weinbau zusammenhängen, könnten verloren gehen. Um diesen Verlust ein wenig auszubremsen, hat der aus Neef stammende Thorsten Zimmer eine Wortsammlung angelegt, die er nun unter dem Titel „Kleine moselfränkische Wortschatzkiste“ veröffentlicht hat.