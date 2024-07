Plus Ediger-Eller Wo sich Wein und Kunst verbinden: Straußwirtschaft in Eller wird Ausstellungsraum Von Ulrike Platten-Wirtz i Wie sich Wein und Kunst verbinden Foto: Ulrike Platten-Wirtz Dass die Wände im Gastraum von Schinnens Scheune mit Gemälden der Hausherrin geschmückt sind, ist für Stammgäste der Straußwirtschaft nichts Neues. Gern probiert Sabine Schinnen-Bohé sich in neuen Techniken. Mit einem Kölner Grafiker wird die Gaststube jetzt zum Rhein-Mosel-Kunstraum. Lesezeit: 2 Minuten

Seit drei Jahren widmet sich Schinnen-Bohé neben ihrer Arbeit im Weingut verstärkt der Kunst. Während der Corona-Zeit hat sie an der Akademie für Malerei in Berlin studiert und ihre handwerklichen Fähigkeiten erweitert. Neben einer Ausbildung zur Hotelfachfrau hat Sabine Schinnen-Bohé auch einen Gesellenbrief als Klavierbauerin in der Tasche. „Das Handwerkliche ...