Greimersburg

Wildschwein Peppa ist nicht mehr da. Johannes Brengmann, der das Tier gemeinsam mit seiner Frau Elke mit der Flasche aufgezogen hat, kann es nicht fassen. Als er am Samstag um 8 Uhr zu Peppa, dem 18 Monate alten Wildschwein will, ist die Tür am Stall nahe der Göbelsmühle im Enderttal aufgebrochen. Das Tier ist wohl mit einem Traktor und Anhänger abtransportiert worden. Das schließt Brengmann aus den Spuren. Was ist geschehen?